Macron chiama Putin dopo tre anni di silenzio per non farsi mettere all’angolo da Trump nei negoziati | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Dopo tre anni di silenzio, Macron rompe gli indugi e chiama Putin, nel tentativo di non farsi mettere all’angolo da Trump nei negoziati internazionali. Un gesto che rivela le complesse dinamiche geopolitiche in atto e il ruolo sempre più centrale dei rapporti tra Francia, Russia e Stati Uniti. Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", analizziamo come questa chiamata possa segnare un punto di svolta nella scena globale. Continua a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della telefonata tra Macron e Putin dopo tre anni di silenzio: il ritorno di Trump alla Casa Bianca però ha cambiato le carte in tavola e costretto il presidente francese a cambiare strategia con il Cremlino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

