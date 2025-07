Accusato di fare il parcheggiatore abusivo | assolto 32enne beneventano

Ivan L., 32 anni di Benevento, vede finalmente la giustizia dalla sua parte. Assolto dal tribunale, mette fine a una vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto ingiustamente, dimostrando come l’equità possa prevalere anche nelle situazioni più complesse. Questo caso evidenzia l’importanza di un sistema giudiziario equo e attento ai dettagli, offrendo speranza e chiarezza a chi si trova ingiustamente sotto processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato assolto Ivan L., 32 anni, di Benevento. Lo ha deciso il Giudice del Tribunale di Benevento nella mattinata odierna, chiudendo con una sentenza di assoluzione una vicenda giudiziaria che aveva preso avvio da un decreto penale di condanna emesso il 3 settembre 2024. Il 32enne era finito a giudizio per aver esercitato l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, nonostante fosse già stato sanzionato per la medesima violazione in precedenza, nel giugno 2022. L'episodio contestato risale al 13 dicembre 2023, quando venne redatto un nuovo verbale nei suoi confronti per la presunta reiterazione del reato previsto dall'articolo 7, comma 15 bis del Codice della Strada.