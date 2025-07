Terni Albero cade su un’auto nei pressi della Cascata delle Marmore | nessun ferito

Un episodio di forte paura si è verificato oggi nel primo pomeriggio nei pressi della suggestiva Cascata delle Marmore, quando un albero caduto a causa delle intense raffiche di vento ha travolto un'auto in transito. Fortunatamente, nessun ferito è stato registrato, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Terni. La pronta azione degli uomini sul campo ha permesso di liberare il veicolo e ripristinare la sicurezza nell’area, dimostrando ancora una volta l’efficienza delle squadre di emergenza.

Paura nel primo pomeriggio di oggi nei pressi della Cascata delle Marmore, dove un albero è improvvisamente caduto su un’auto in transito, poco dopo le 16, a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni, che ha provveduto a sezionare e rimuovere rapidamente la pianta, liberando il veicolo e ripristinando la viabilità. Numerosi gli interventi registrati in città e in provincia per alberi e rami pericolanti, causati dalle condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Terni. Albero cade su un’auto nei pressi della Cascata delle Marmore: nessun ferito

In questa notizia si parla di: terni - albero - auto - pressi

