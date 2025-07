Condannato a 27 anni il giovane che ha ucciso Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie

Una tragica vicenda che ha sconvolto Milano: la Corte d’Assise di Milano ha condannato Daniele Rezza a 27 anni di carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il giovane ucciso a coltellate per una semplice rapina di cuffie. Un episodio che mette in luce la brutalità e le conseguenze di comportamenti insensati, lasciando un segno indelebile nella comunità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica sentenza.

Sentenza della Corte d'Assise di Milano: carcere per Daniele Rezza. Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato a morte in strada a Rozzano, nel milanese, l' 11 ottobre 2024. La Corte d'Assise di Milano ha emesso il verdetto, andando oltre la richiesta della Procura, che aveva domandato una pena di 20 anni. Omicidio per rapina: ucciso per cuffie da 14 euro. Il movente del delitto è tanto assurdo quanto drammatico: una rapina finita nel sangue per un paio di cuffiette wireless del valore di appena 14 euro.

