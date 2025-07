nume risonanze arriva adesso a cortona

Dopo il successo travolgente del NUME Festival, la magia continua: Nume Risonanze sbarca a Cortona, portando con sé un’atmosfera unica di musica, arte e vibrazioni culturali il 8 luglio alle 21:15. La città si prepara ad accogliere questa straordinaria esperienza, pronta a far vibrare cuore e anima di tutti i partecipanti. Non è un arrivederci, ma un nuovo inizio: lasciati conquistare da un evento imperdibile.

Arezzo, 2 luglio 2025 – NUME festival si è concluso con un altro tutto esaurito e un concerto indimenticabile! «Grazie a tutto il bellissimo pubblico che ci ha fatto compagnia in questa straordinaria edizione. La bella notizia è che questo non è un arrivederci». Arriva infatti Nume Risonanze. . L'onda del festival travolge la città: musica, arte e vibrazioni culturali in ogni angolo L'8 luglio – ore 21:15 nel Chiostro Sant'Agostino ci sono I VIOLONCELLI DEL MOZARTEUM Un ensemble composto da giovani talentuosi allievi del Mozarteum di Salisburgo guidati dal violoncellista Giovanni Gnocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it