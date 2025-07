Geopolitica guerra e caos | la visione disillusa di uno studioso anonimo

Risorse, ma anche di ideologie e ambizioni sfrenate che alimentano il caos globale. In questo scenario, la guerra non è più solo un'eccezione, ma una componente intrinseca del sistema internazionale, un teatro in cui le potenze si sfidano senza scrupoli. Le sue parole ci spingono a riflettere sulla fragile equilibratura del mondo e sul prezzo della supremazia, lasciandoci con un interrogativo: fino a quando potremo ignorare questa cruda realtà?

Uno studioso che ha scelto di rimanere anonimo propone una lettura cruda e disincantata dei grandi scenari geopolitici contemporanei, in cui potenze mondiali si spartiscono territori e risorse in un gioco di potere cinico e brutale. Le sue parole, forti e provocatorie, restituiscono una visione del conflitto come meccanismo sistemico, in cui la morte diventa elemento strutturale e inevitabile. Senza dubbio si tratta di partizioni di terre e territori: io (Mosca) mi prendo l'Ucraina, tutta; tu (America) ti prendi il petrolio iracheno – alla Russia non serve. Le morti? In guerra sono consequenziali, rappresentano l'elemento base di un conflitto.

In questa notizia si parla di: visione - studioso - anonimo - geopolitica

