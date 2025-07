Verdetto per Sean Diddy Combs giudicato colpevole di trasporto di persone ai fini della prostituzione

Il mondo dello spettacolo e della musica è sconvolto da una vicenda che ha fatto scalpore: Sean “Diddy” Combs è stato giudicato colpevole di aver trasportato persone a fini di prostituzione, ma assolto da accuse più gravi. Dopo sette settimane di processo e testimonianze scioccanti, emerge una realtà complessa che mette in discussione il suo ruolo nel panorama dell’hip-hop. Una vicenda che non può lasciare indifferenti, evidenziando quanto siano intricati i confini tra successo e oscurità.

Sean "Diddy" Combs è stato giudicato colpevole da una giuria federale per aver trasportato esseri umani a fini di prostituzione, ma è stato assolto dalle accuse più gravi di traffico sessuale e gestione di un'impresa criminale. Il verdetto è arrivato dopo un processo durato sette settimane, durante il quale diverse ex partner del magnate dell'hip-hop hanno testimoniato di aver subito abusi fisici e sessuali, raccontando di essere state costrette ad avere rapporti con altri uomini sotto minaccia o coercizione. Per l'associazione a delinquere, traffico di esseri umani a scopo sessuale riferito a Casandra Ventura, e traffico di esseri umani a scopo sessuale riferito a Jane (nome fittizio per un'altra ex compagna), la giuria lo ha dichiarato "non colpevole".

