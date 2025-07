Vacanze estive | quanti italiani rinunciano e quanti partono

Quest’estate, oltre 8 milioni di italiani resteranno a casa, vittime delle difficoltà economiche che rendono le vacanze un sogno difficile da realizzare. La crisi e i costi crescenti spingono molti a rinunciare alle ferie, lasciando spazio a sacrifici e rinunce. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta e come si sta evolvendo il trend delle vacanze in Italia? Scopriamolo insieme, perché la voglia di relax e di scoperta non si spegne mai.

Secondo un’analisi svolta da Emg Different, quest’anno sono 8,4 milioni gli italiani che non si concederanno le vacanze estive, nel 69% dei casi la scelta è legata a difficoltà economiche. CHI RINUNCIA E PERCHÉ – Stando a questa indagine, la scelta di rinunciare a qualche giorno di relax è dovuto ai costi sempre più alti. Basta pensare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

