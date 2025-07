Milano occhio alla truffa della gomma a terra | così i ladri colpiscono in pieno giorno

A Milano, attenzione alla crescente insidia della truffa della gomma a terra, un inganno che i ladri ormai ripropongono anche in pieno giorno. Con un escamotage che sembra un gesto di cortesia, questi truffatori mettono a segno i loro colpi. Scopriamo insieme come riconoscere e difendersi da questa astuta strategia, per non farsi ingannare e proteggere la propria sicurezza.

