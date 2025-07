Dazi Trump annuncia | Raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam

Il mondo guarda con attenzione l’annuncio di Donald Trump: un nuovo accordo commerciale con il Vietnam, che prevede tariffe significative per le merci in transito. Un’intesa strategica destinata a ridefinire gli equilibri commerciali tra i due Paesi e a influenzare le dinamiche globali. Ma cosa comporterà questa decisione per le imprese e i consumatori? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Il presidente Usa spiega che il Paese asiatico pagherà agli Stati Uniti "una tariffa del 20% su tutte le merci spedite nel nostro territorio e una tariffa del 40% su qualsiasi trasbordo".

