Volley mercato 2025 | i colpi di Superlega realizzati e chi ha lasciato l’Italia

Gente che viene, gente che va: la Superlega, nonostante qualche addio eccellente, resta sempre un campionato di altissimo livello e lo sarà anche il prossimo anno, ripartendo da Perugia campione d'Europa e Trento campione d'Italia, con Civitanova probabilmente chiamata ad essere il terzo incomodo e Piacenza e Verona sempre più vicine alla vetta della montagna chiamata Superlega. I nomi che lasciano l'Italia per accasarsi negli altri campionati in giro per il mondo sono piuttosto altisonanti, a partire dai due opposti azzurri: l'ultimo arrivato alla corte di De Giorgi, campione d'Italia in carica, Kamil Rychlicki che lascia Trento per trasferirsi in Polonia allo Zaksa Kedzierzyn Kozle, e Yuri Romanò che saluta Piacenza e si accasa al Novy Urengoi in Russia.