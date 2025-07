Il caldo piega l’Italia | malore per due turisti in Sardegna muore 85enne a Genova

L’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo a dura prova tutta l’Europa, con tragicissime conseguenze. Tra Italia, Spagna e Francia, le temperature estreme causano vittime innocenti, ricordandoci quanto sia fondamentale affrontare il fenomeno con urgenza e solidarietà. La natura ci invita a riflettere: come possiamo proteggerci meglio e salvaguardare la vita?

L'ondata di caldo estremo che sta colpendo buona parte del sud Europa ha provocato vittime anche al di fuori dei confini italiani. In Spagna due uomini hanno perso la vita in Andalusia e in Estremadura a causa delle alte temperature. In Francia una bambina americana di 10 anni, in condizioni di salute cagionevole, è morta ieri pomeriggio a seguito di un infarto, probabilmente dovuto ad un colpo di calore, mentre era in visita nella Reggia di Versailles.

