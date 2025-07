In anteprima su HBO Dear Ms | A Revolution in Print | il documentario sulla nascita della prima rivista femminista americana

In anteprima su HBO, "Dear Ms." celebra la rivoluzione della stampa femminista con il documentario sulla nascita di Ms. magazine, la prima rivista dedicata alle donne negli Stati Uniti. Dal suo debutto nel 1972, con Wonder Woman in copertina e una missione audace, ha dato voce a un movimento che avrebbe cambiato per sempre il panorama sociale. Un viaggio affascinante tra coraggio, speranza e rivoluzione femminile che non puoi perdere.

Era il 1972 quando Ms. magazine arrivò ufficialmente in edicola con Wonder Woman in copertina e l'ambizione – allora impensabile – di essere la voce del movimento femminista negli Stati Uniti. Fondata da Gloria Steinem e diretta da un team interamente femminile, la rivista aveva fatto il suo debutto mesi prima come inserto speciale del New York Magazine. In pochi giorni le 300 mila copie stampate andarono esaurite: le donne si riconoscevano finalmente in parole che rompevano il silenzio su aborto, sessismo linguistico, maternità imposta e desideri repressi. Oggi arriva a raccontare questa rivoluzione sulla carta il documentario HBO Dear Ms.

