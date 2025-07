Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 3 luglio | Gracia sconvolta dal segreto di Emilio sulla morte della madre

Nel prossimo episodio di "Ritorno a Las Sabinas", in onda su Rai 1 e disponibile su RaiPlay, il 3 luglio, Gracia si trova sconvolta dopo la rivelazione di Emilio sulla morte della madre. La scoperta mette in discussione tutto ciò che credeva, aprendo un nuovo capitolo di mistero nella soap spagnola. Cosa riserverà il futuro ai protagonisti? Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Gracia rimane profondamente turbata dopo la confessione di Emilio, che rivela il vero motivo dietro la morte di sua madre Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Alex è determinato a scoprire la verità sul coinvolgimento di Paca nell'omicidio di Óscar. Nell'episodio precedente Miguel e Gracia si incontrano con il rapitore, che non vuole la presenza di Larrea e minaccia di uccidere Lucas.

In questa notizia si parla di: sabinas - gracia - ritorno - emilio

