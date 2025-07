Fondi comuni mezzo milione di sottoscrittori in più in un anno

Il mondo dei fondi comuni in Italia sta vivendo una vera e propria rinascita: con oltre 11,6 milioni di investitori, l’ultimo anno ha registrato un boom di nuove sottoscrizioni, controbilanciando le uscite. Con un patrimonio totale di 608 miliardi di euro, il settore si conferma come una delle strategie preferite dagli italiani per far crescere i propri risparmi. Assogestioni ha presentato oggi a Milano i dati più aggiornati, rivelando tendenze e opportunità da non perdere nel panorama finanziario italiano.

Sono 11,6 milioni gli italiani che investono in fondi comuni, in aumento dagl i 11,1 milioni dell'Osservatorio precedente. Le fuoriuscite sono state infatti controbilanciate dall' ingresso di circa 1,5 milioni di nuovi sottoscrittori. Il valore totale investito dalle famiglie ha raggiunto quota 608 mld euro: Assogestioni ha presentato oggi a Milano l'aggiornamento dell'Osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni in Italia, curato dall'Ufficio Studi dell'Associazione. I dati aggiornati a fine 2024 restituiscono una fotografia articolata della platea degli investitori italiani: una popolazione che si amplia, si differenzia per età, preferenze e modalità di accesso al mercato e che, per dimensione ed eterogeneità, conferma la natura democratica del fondo comune come strumento di gestione del risparmio.

