Autotrasporto in ostaggio del traffico La Fai chiede interventi urgenti sull' A1

L'autotrasporto italiano è ormai ostaggio del traffico sull'A1, costretto a fronteggiare code interminabili e ritardi incessanti. Le aziende associate alla Fai denunciano una crisi che mette a rischio la competitività e la sicurezza del settore. È urgente intervenire per liberare questa arteria strategica e garantire un trasporto efficiente e sostenibile, perché il futuro delle imprese e dell’economia nazionale non può più aspettare.

Perugia, 2 luglio 2025 - "Noi ostaggio dell'A1. Da settimane riceviamo continue segnalazioni da parte delle nostre aziende associate, stremate dalle code chilometriche che si formano quotidianamente lungo questa direttrice strategica per il trasporto nazionale e internazionale". Lo fa presente l'umbra Carlotta Capon i segretario generale della Fai, la Federazione degli autotrasportatori italiani, che denuncia "la gravissima situazione in cui versa la circolazione nel tratto toscano dell’Autostrada A1, in particolare in direzione Nord tra Incisa Valdarno e Barberino del Mugello". Secondo la Fai, "la situazione è resa ancor più inaccettabile se si considera che già nel 2016, in occasione dell’inaugurazione della galleria a tre corsie in direzione sud, l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi annunciava la conclusione dell’intervento anche in direzione nord entro due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it