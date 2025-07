Stangata AMAP a Monreale Arcidiacono | Anomalie da chiarire chiesto un tavolo tecnico

A Monreale, cittadini e amministrazione sono in allarme per le recenti bollette dell’acqua, che segnalano importi esorbitanti e consumi anomali. Il sindaco Arcidiacono, preoccupato per questa situazione, ha deciso di chiedere un incontro urgente con i vertici di AMAP e dell’ATI, al fine di chiarire le anomalie e trovare una soluzione. La trasparenza e il confronto sono ora più cruciali che mai.

MONREALE – Importi esorbitanti e consumi anomali. Le nuove bollette dell’acqua recapitate da AMAP stanno creando forte preoccupazione e malcontento tra i cittadini di Monreale. Di fronte a una raffica di segnalazioni, il sindaco Alberto Arcidiacono rompe gli indugi e annuncia di aver richiesto un tavolo tecnico immediato con i vertici di AMAP e dell’ATI . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Stangata AMAP a Monreale, Arcidiacono: “Anomalie da chiarire, chiesto un tavolo tecnico”

In questa notizia si parla di: amap - monreale - arcidiacono - tavolo

Niente acqua a Monreale, Amap: guasto agli alimentatori del Pozzo Boara - Monreale si trova ad affrontare una crisi idrica: un guasto agli alimentatori del pozzo Boara ha interrotto la regolare erogazione dell’acqua.

Bollette idriche, interviene il sindaco: “Chiesto un tavolo tecnico”; Monreale, i lavoratori Asu del comune firmano contratto a 34 ore settimanali; Monreale, ecco la seconda giunta dell’Arcidiacono-bis. Tutte le deleghe.

Bollette idriche, interviene il sindaco: “Chiesto un tavolo tecnico” - “Le criticità sono state riscontrate anche in altri comuni” MONREALE, 2 luglio – Sceglie la strada social il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, per ... monrealenews.it scrive

Monreale, il sindaco Arcidiacono aderisce a Forza Italia - MONREALE, 2 aprile – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, dopo un confronto con i vertici regionali e nazionali del partito, ha deciso di aderire a Forza Italia. Come scrive monrealenews.it