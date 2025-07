Pioggia e vento nel ternano | albero si schianta sopra un' auto in Valnerina

Dopo settimane di caldo estremo, l’Umbria si riscopre sotto pioggia e vento, portando sollievo ma anche qualche sorpresa. A Terni e in Valnerina, le condizioni meteo hanno causato un episodio insolito: un albero di grandi dimensioni si è schiantato su un'auto, evidenziando come il cambiamento repentino del tempo possa trasformare la quiete in emergenza. La natura, ancora una volta, ci ricorda quanto sia imprevedibile e potente.

Terni, 2 luglio 2025 - Dopo due settimane di caldo battente, con temperature fuori stagione, anche l'Umbria tira un sospiro di sollievo. La pioggia di oggi pomeriggio, caduta in varie aree della regione, dopo giorni di afa asfissiante, ha fatto rifiatare anche la Conca ternana. E con l'acqua è arrivato però anche qualche disagio: in particolare a metà pomeriggio la caduta di un grande albero, alto una ventina di metri, sulla sede stradale della statale Valnerina nei pressi della Cascata delle Marmore, all'altezza del bivio per il poligono di tiro. La pianta si è schiantata sopra un'auto a causa del vento.

