L’infanta Sofia | scelta di non percepire un stipendio fino al completamento degli studi

L'infanta Sofia, simbolo di dedizione e responsabilità, ha deciso di rinunciare a percepire uno stipendio fino al termine dei suoi studi, dimostrando impegno verso la formazione e il rispetto delle tradizioni familiari. Questa scelta rivela un momento di grande maturità e riflessione sulla propria crescita personale.

L'Infanta Sofia si laurea in Galles con il re Felipe e la regina Letizia al seguito - L'infanta Sofia si laurea in Galles con il re Filippo e la regina Letizia al fianco. Vestita di rosso come sua madre, sorride felice durante questa significativa celebrazione all'UWC Atlantic College, dopo aver ottenuto il diploma due anni fa con la principessa Leonor, segnando un importante passo nella sua crescita e nei legami familiari reali.

Infanta Sofia resta senza stipendio, nessun assegno dalla Corona dopo la maggiore età; Gli stipendi d'oro dei reali d'Europa (e quelli che hanno rinunciato all'indennità).

