Suo figlio ha investito una donna incinta | tentata truffa di un 17enne a un' anziana di Catania

In un episodio che ha scosso Catania, un giovane di appena 17 anni è stato fermato dalla polizia mentre tentava di mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana. La vicenda si arricchisce di ulteriori dettagli drammatici, coinvolgendo anche un incidente con una donna incinta e le complicazioni legate all’investimento. Una serie di eventi che mettono in luce la delicatezza e la complessità delle minacce alla sicurezza dei più vulnerabili.

Un giovane di 17 anni è stato fermato a Catania per tentata truffa ai danni di un'anziana. La Polizia ha sventato il piano criminale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - “Suo figlio ha investito una donna incinta”: tentata truffa di un 17enne a un'anziana di Catania

