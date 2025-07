Glovo e il bonus per i rider che consegnano al sole con 40 gradi La Cgil | Nessun compenso può giustificare l’esposizione al rischio estremo

In un’estate segnate da temperature record, la questione delle condizioni di lavoro dei rider diventa più urgente che mai. Mentre il Ministero del Lavoro e i sindacati si impegnano per garantire maggiori tutele, Glovo introduce un bonus per chi consegna sotto il sole cocente. La Nidil Cgil denuncia che nessun compenso può giustificare l’esposizione a rischi estremi. Ai rider, questa misura offre un aiuto, ma la vera sfida resta la tutela completa dei loro diritti.

E mentre ministero del Lavoro e sindacati si accordano per tutelare i lavoratori impegnati sotto il caldo estremo che sta attraversando l’Italia, Glovo, l’azienda leader nel settore del delivery, introduce un bonus per i rider che effettueranno consegne tra luglio e agosto. A darne notizia è la Nidil Cgil, il sindacato che tutela i diritti dei lavoratori atipici. Ai rider registrati sulla piattaforma è arrivata una comunicazione che li informa del contributo economico riconosciuto, ma, fanno sapere dal sindacato, dietro questa apparente premura verso i propri dipendenti si cela un «messaggio implicito» e cioè il rischio «di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: glovo - bonus - rider - consegnano

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider Vai su X

Glovo e il bonus per i rider che consegnano al sole, con 40 gradi. La Cgil: «Nessun compenso può giustificare l’esposizione al rischio estremo; Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i…; Glovo, più soldi ai rider che consegnano con il caldo estreme: la denuncia della Cgil.

Glovo e il bonus per i rider che consegnano al sole, con 40 gradi. La Cgil: «Nessun compenso può giustificare l’esposizione al rischio estremo» - La multinazionale delle consegne a domicilio ha comunicato ai dipendenti che per le consegne effettuate a luglio e agosto sarà riconosciuto un bonus del 2%, 4% e 8% in base alla temperatura L'articolo ... Si legge su msn.com

Glovo, più soldi ai rider che consegnano con il caldo estremo. “Pochi centesimi”. E’ polemica - La Cgil contesta il provvedimento, indipendentemente dalle cifre: “nessun compenso può giustificare il lavoro in co ... Lo riporta msn.com