Scambi di droga in pieno giorno al parco Cappuccini di Bolzano | uno passa la dose l’altro incassa i soldi

Nel cuore di Bolzano, il Parco Cappuccini si è trasformato in scena di un'operazione anticrimine, con scambi di droga a pieno giorno. La Polizia di Stato ha smascherato un cittadino gambiano e un marocchino coinvolti nello spaccio, arrestando uno e denunciando l’altro. Un intervento deciso che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tutela alla comunità locale.

