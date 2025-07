Giorgia Meloni incontra il Papa Ucraina e Gaza tra i temi del colloquio

Giorgia Meloni ha incontrato il Papa, rafforzando i legami tra Italia e Santa Sede in un momento cruciale di tensione globale. Durante l’udienza, si è discusso di temi sensibili come la pace in Ucraina, la situazione a Gaza e gli sforzi umanitari. Un incontro che sottolinea l’importanza della diplomazia religiosa nel promuovere dialogo e solidarietà internazionale. Nel prosieguo, ci si aspetta azioni concrete per affrontare queste sfide globali.

Leone XIV ha ricevuto in udienza Giorgia Meloni. Il premier ha poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, accompagnato e monsignor Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. «Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e l'Italia ed è stato rilevato il comune impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente e l'assistenza umanitaria a Gaza. Nel prosieguo della conversazione ci si è' soffermati su alcune questioni riguardanti i rapporti bilaterali, come pure su temi d'interesse per la Chiesa e la società italiana», riferisce la Santa Sede. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giorgia Meloni incontra il Papa. Ucraina e Gaza tra i temi del colloquio

