Pichetto ' target clima Ue siano realistici e sostenibili'

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sottolinea l'importanza di definire obiettivi climatici realistici e sostenibili per l'Europa. La priorità è evitare che nuove scadenze e target ideologici compromettano la competitività delle famiglie e delle imprese europee, fondamentali per la credibilità del continente nel mondo. Come già ribadito durante l'ultimo Consiglio Ambiente, il futuro dell'Europa dipende da questa equilibrata strategia di sostenibilità .

"La priorità dell'Italia è evitare che la definizione di nuovi obiettivi climatici riproponga impostazioni ideologiche, target e scadenze che non siano sostenibili dalle famiglie e dalle imprese europee che devono essere competitive nel mondo. Ne va anche della credibilità dell' Europa ". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Come ho ribadito anche durante l'ultimo Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, qualsiasi nuova proposta deve prevedere flessibilità , tempistiche e misure concrete che riconoscano anche le specificità dei singoli Paesi.

