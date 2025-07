Sandro Sabatini su Allegri | Mai stato nessun contatto con l’Inter poi su Calhanoglu e Lautaro…

Sandro Sabatini chiarisce: nessun contatto tra Allegri e l’Inter, smentendo voci di un suo possibile approdo. Il giornalista ha anche commentato su Calhanoglu e Lautaro, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo nerazzurro. Durante Tutti Convocati, ha fornito dettagli esclusivi sulla situazione attuale della squadra, smascherando rumors e confermando la sua visione degli eventi. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel futuro dell’Inter…

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato anche di alcuni temi relativi al mondo Inter durante la puntata odierna di Tutti Convocati. Le sue parole. Lungo il corso della puntata odierna di Tutti Convocati, Sandro Sabatini è tornato sulla nomina del nuovo allenatore dell' Inter. Prima dell'addio di Simone Inzaghi, qualche settimana fa, si era parlato di un possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina nerazzurra, ipotesi prontamente smentita dal giornalista, che ha poi parlato brevemente anche del caso Lautaro-Calhanoglu. Le sue parole. ALLEGRI ALL'INTER – «Marotta direttamente non ha mai sentito Allegri per la panchina dell'Inter, se c'è stata qualche telefonata interlocutoria con qualche agente non lo so.

