Maturità 2025 gli strafalcioni più eclatanti | da D’Annunzio estetista a Hitler premio Nobel per la pace a Moro rapito da Cosa Nostra

La maturità 2025 si intinge di errori clamorosi che sfidano la storia e la letteratura: da D’Annunzio descritto come estetista a Hitler premiato con il Nobel per la pace, passando per fraintendimenti su Pascoli e Pirandello. Questi strafalcioni testimoniano quanto sia cruciale una preparazione accurata e un occhio attento ai dettagli. Ma cosa ci insegna questa serie di gaffe? Scopriamolo insieme.

Tra gli altri, anche Pascoli scambiato per Pirandello come autore della "frantumazione dell'io", Manzoni che "è vissuto nel Seicento" e "La pioggia nel pineto" erroneamente attribuita a Pascoli Da Gabriele D'Annunzio trasformato in "estetista", un classico degli esami orali, a Hitler che rice.

“Paolo” Picasso, ancora D’Annunzio “estetista” e Hitler premio Nobel per la pace: gli strafalcioni della Maturità 2025 (anche dei prof) - Gli strafalcioni durante gli esami di maturità sono ormai un classico, ma quest'anno hanno raggiunto vette incredibili.

