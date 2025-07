Hip hop il collettivo 333 Mob annuncia l’album | il primo singolo con Lazza

Il collettivo hip hop 333 Mob torna con un annuncio che fa tremare i fan: l’attesissimo album è in arrivo, e il primo singolo vede la collaborazione con Lazza. Dopo giorni di suspense, tra cartelloni urbani e spoiler social, la loro rinascita si prepara a scuotere ancora una volta la scena musicale italiana. La casa discografica fondata da Low Kidd promette un ritorno epico: il meglio del rap italiano sta per ripartire, e non vediamo l’ora di ascoltarlo.

Un ritorno che ha tenuto per giorni i fan col fiato sospeso, e più che mai sperato dopo l'apparizione di cartelloni in giro per il capoluogo lombardo e spoiler disseminati sui social, con tanto di riprese dallo storico Muretto dove tutto è cominciato. Ora arriva la conferma ufficiale: il collettivo 333 MOB è pronto a irrompere di nuovo sulla scena con un annuncio da pesi massimi. La casa discografica fondata da Low Kidd nel 2015, che ha forgiato il suono di Lazza e che tutt'oggi lo contraddistingue, dopo i grandi successi di Re Mida e Sirio (Disco di Diamante) firma ora il suo primo progetto ufficiale, che da oggi ha un titolo e una tracklist.

