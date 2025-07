Lily James e Riz Ahmed sono in pericolo nel trailer di Relay il nuovo thriller diretto da David Mackenzie

Cosa si cela dietro le quinte di Relay, il nuovo avvincente thriller diretto da David Mackenzie? Con protagonisti Lily James e Riz Ahmed, il trailer svela tensioni e pericoli imminenti che promettono di tenere gli spettatori col fiato sospeso. L’attesa si fa sempre più intensa: pronti a scoprire cosa accadrà il 22 agosto 2025 nelle sale americane?

Ad agosto arriverà nei cinema americani il thriller Relay, del regista di Hell or High Water, e il trailer anticipa qualche dettaglio sulla trama. Riz Ahmed e Lily James sono i protagonisti del thriller Relay, di cui è stato condiviso il trailer in vista del debutto nelle sale americane previsto per il 22 agosto 2025. Il progetto è stato diretto da David Mackenzie, che ha ottenuto il successo internazionale grazie a Hell or High Water. Cosa accadrà nel thriller Il film Relay è stato scritto da Justin Piasecki e può contare su un cast stellare che, oltre a Lily James e Riz Ahmed, comprende anche Sam Worthington, Willa Fitzgerald, Matthew Maher, Helen Eigenberg, Pun Bandhu, Eisa Davis, Purva Bedi, Aaron Woman Weiner, Reed Northtrup, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lily James e Riz Ahmed sono in pericolo nel trailer di Relay, il nuovo thriller diretto da David Mackenzie

