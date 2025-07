Noa Lang trovata l’intesa tra Psv e Napoli per 25 milioni + 5 di bonus Lui ha rinunciato a parte dell’ingaggio

Noa Lang si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Napoli, con un’intesa già raggiunta tra Psv Eindhoven e il club azzurro. L’affare si aggira intorno ai 25 milioni di euro più 5 di bonus, con l’attaccante che ha rinunciato a parte del suo ingaggio. Un passaggio cruciale che potrebbe portare il talento olandese a rafforzare l’attacco partenopeo. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, segnando una svolta importante per il mercato del Napoli.

Noa Lang si avvicina a grandi passi al Napoli. Nel corso delle ultime ore – come riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio – è stata trovata l'intesa tra il Psv Eindhoven e il club azzurro, sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. A seguire quanto scritto dal collega sul proprio sito ufficiale. Noa Lang, trovata l'intesa tra Psv e Napoli: i dettagli. "Il Napoli ha quasi definito ogni parte dell'operazione Non Lang: le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli. Il Napoli e Noa Lang sono sempre più vicini: le parti sistemeranno in queste ore gli ultimi dettagli della trattativa.

