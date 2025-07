confindustria intesa 14 miliardi per le imprese del lazio

Confindustria e Intesa Sanpaolo svelano un piano ambizioso: 14 miliardi di euro dedicati alle imprese del Lazio, parte di un maxi-fondo da 200 miliardi fino al 2028. Un’opportunità unica per rilanciare lo sviluppo, abbracciare la Transizione 5.0 e sfruttare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Questa alleanza strategica segna un nuovo capitolo di crescita e innovazione, aprendo porte a un futuro più competitivo e sostenibile per le aziende locali.

Confindustria e Intesa Sanpaolo hanno presentato agli imprenditori del Lazio il nuovo accordo quadriennale che mette a disposizione, a livello nazionale, 200 miliardi al 2028 per la crescita delle imprese italiane, di cui 14 dedicati a quelle del Lazio, "per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e IA ", si legge in una nota. Il protocollo, annunciato a inizio anno dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, rinnova la collaborazione avviata nel 2009 tra Intesa e Confindustria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net