Saldi estivi 2025 | via il 5 luglio Fismo Confesercenti Ipsos | Buone aspettative ma c’è chi ha già acquistato

I saldi estivi 2025 si fanno aspettare, ma il mercato si sta già scaldando! Con pre-saldi, promozioni online e offerte social, gli italiani sono pronti a conquistare circa 700 milioni di euro prima dell’inizio ufficiale, previsto per il 5 luglio. Una corsa agli affari che ribalta le tradizionali regole, aprendo le porte a un’estate all’insegna dello shopping intelligente e delle grandi occasioni. È il momento di prepararsi al meglio!

Vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social: il mercato annuncia, di fatto, l’avvio della stagione dei saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Un vero e proprio “assalto agli affari”, che anticipa circa 700 milioni di euro di acquisti in tutta Italia prima della data di avvio ufficiale delle vendite di fine stagione. È quanto stima Fismo Confesercenti sulla base di un’indagine condotta da IPSOS sul fenomeno dei pre-saldi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Saldi estivi 2025: via il 5 luglio. Fismo Confesercenti Ipsos: “Buone aspettative ma c’è chi ha già acquistato”

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - luglio - fismo

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Saldi estivi: anche a Vibo iniziano sabato 5 luglio, Confesercenti Fismo continua a promuovere lo shopping sul territorio Vai su X

Saldi estivi 2025: Fismo Confesercenti-Ipsos, al via il 5 luglio ma tra pre-saldi e promozioni irregolari 6,5 milioni di italiani hanno già acquistato con lo sconto https://www.ilmetropolitano.it/2025/06/28/saldi-estivi-2025-fismo-confesercenti-ipsos-al-via-il-5-luglio- Vai su Facebook

Saldi estivi anticipati online? Fismo Confesercenti Modena denuncia: Così si colpiscono i negozi fisici; Il 5 luglio partono i saldi, FISMO Confesercenti Brindisi: Serve una riforma urgente per salvare il commercio di prossimità.; Il 5 luglio partono i saldi, FISMO Confesercenti Brindisi: “Serve una riforma urgente per salvare il commercio di prossimità”..

Saldi estivi 2025: via il 5 luglio. Fismo Confesercenti Ipsos: “Buone aspettative ma c’è chi ha già acquistato” - saldi, sconti web e offerte via social: il mercato annuncia, di fatto, l’avvio della stagione dei saldi estivi, aggirando la data ufficiale fissata dalle normative. Si legge su firenzepost.it

Saldi estivi 2025, Confesercenti Veneto: “E’ Far West promozioni, regole chiare” - I Saldi di fine stagione continuano a rappresentare uno degli appuntamenti commerciali più attesi dai consumatori. Lo riporta msn.com