Google rinnova le finestre di dialogo per le autorizzazioni di Android ma non per tutti

Google sta aggiornando le finestre di dialogo per le autorizzazioni su Android, migliorando l'esperienza utente con interfacce più chiare e intuitive. Tuttavia, questa novità è attualmente disponibile solo per alcuni utenti Pixel iscritti al programma Beta di Android 16 QPR1. La domanda che molti si pongono è: quando sarà estesa a tutti? Scopriamolo insieme.

Gli utenti Pixel iscritti al programma Beta di Android 16 QPR1 stanno ricevendo le rinnovate finestre di dialogo per le autorizzazioni.

