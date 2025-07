Inzaghi vince ma la Fifa lo multa | ecco cosa è successo

Dopo l'exploit di Inzaghi con l'Inzaghi vince ma la FIFA lo multa ecco cosa 232 successo, il mondo del calcio si trova ancora una volta diviso tra gioia e polemiche. La vittoria storica contro il Manchester City ha acceso gli entusiasmi, ma ora l'ombra di una sanzione pesante rischia di offuscare il trionfo. Cosa accadrà adesso? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le possibili conseguenze di questa intricata vicenda.

Dopo la vittoria incredibile contro il Manchester City agli ottavi del Mondiale per Club, potrebbe arrivare una sanzione pesante Il Mondiale per Club è entrato nella sua fase caldissima con gli ottavi di finale ormai archiviati. Nelle prime otto formazioni del mondo non ci sono italiane, visto che l'Inter è uscita con il Fluminense mentre la Juventus si è arresa di misura al Real Madrid. Due sconfitte sicuramente molto diverse tra loro per la caratura dell'avversario e gli eventi del postpartita che hanno segnato per i nerazzurri una sorta di punto zero. Simone Inzaghi (LaPresse)