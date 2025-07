Il Diavolo veste Prada torna al cinema il potere cambia volto | Chi sarà la nuova Miranda?

Il Diavolo Veste Prada torna a conquistarci con nuove sfide e personaggi, portando il potere a cambiare volto e a svelare chi sarà la nuova Miranda. Un sequel atteso tra glamour, intrighi e colpi di scena che promette di rivitalizzare uno dei film più amati di sempre. Preparatevi a immergervi ancora una volta nell’élite della moda e nelle sue sorprendenti evoluzioni: il grande schermo aspetta solo di essere conquistato.

"Se io non volessi vivere nel modo in cui tu vivi?", "Oh, non essere ridicola Andrea, tutti vogliono questo, tutti vogliono essere noi". Chi può dimenticare questo iconico scambio tra Andy Sachs e Miranda Priestly, sullo sfondo della splendida Place de la Concorde nel cuore di Parigi? Ebbene, è tempo di rivivere quelle emozioni: le riprese del sequel de Il Diavolo Veste Prada sono ufficialmente iniziate e il ritorno sul grande schermo è previsto per il 1° maggio 2026.

Il diavolo veste Prada 2: le scommesse in fatto di beauty look. Da Miranda ad Andy - Oggi, esploriamo tutte le anticipazioni e i segreti dietro al ritorno di uno dei capolavori cinematografici più amati, pronto a rivoluzionare ancora una volta il mondo dei beauty look.

