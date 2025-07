Omicidio di Manuel Mastrapasqua Daniele Rezza condannato a 27 anni | lo aveva ucciso per un paio di cuffie

Un tragico episodio scuote la giustizia: Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di reclusione per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, un delitto sfociato in una sentenza storica. La vicenda, che ha sconvolto la comunità, si è consumata per un motivo apparentemente insignificante—un paio di cuffie—ma il peso delle conseguenze è stato devastante. La giustizia ha parlato, ma il dolore rimane.

La prima sentenza nel processo per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua ha condannato Daniele Rezza a 27 anni di carcere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Manuel Mastrapasqua, Daniele Rezza condannato a 27 anni: lo aveva ucciso per un paio di cuffie

