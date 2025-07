Incendio a Ravenna fiamme dal condizionatore in via Lolli | donna salvata dai vigili del fuoco

Una scena di grande tensione a Ravenna, dove un incendio scoppiato in un appartamento di via Lolli ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Le fiamme, originate probabilmente da un malfunzionamento del condizionatore, hanno messo in allerta i residenti e richiamato l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Grazie al loro tempestivo intervento, una donna è stata salvata dall’ambulanza, dimostrando ancora una volta la professionalità e il coraggio degli operatori di emergenza.

Ravenna, 2 luglio 2025 – Paura nella tarda mattinata per un incendio scoppiato in una palazzina di via Colombo Lolli a Ravenna, dalle parti del quartiere San Rocco. Erano circa le 12 quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ravenna sono arrivate le chiamate di un vicino e di un passante che vedevano fiamme e fumo uscire da un appartamento al piano terra della palazzina di via Lolli. Il fumo poi si è alzato alto ed era visibile anche da altre zone della cittĂ . Subito i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un’autobotte e un altro mezzo, oltre al funzionario tecnico di servizio, per un totale di otto uomini che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme, mettere in salvo le persone presenti all’interno della palazzina e bonificare l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Ravenna, fiamme dal condizionatore in via Lolli: donna salvata dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: ravenna - lolli - vigili - fuoco

Ravenna, incendio in un appartamento di via Colombo Lolli; Fiamme e fumo in un appartamento in via Colombo Lolli; Accendono il condizionatore e si innesca un incendio: pompieri salvano due donne intrappolate dal fumo.

Ravenna, incendio in un appartamento di via Colombo Lolli - Due ragazze rientrate in casa, secondo quanto ricostruito, avrebbero ... corriereromagna.it scrive

Fiamme e fumo in un appartamento in via Colombo Lolli - È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì, intorno alle 12. Come scrive ravennawebtv.it