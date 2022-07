Gas, da oggi stop a forniture Nord Stream per manutenzione (Di lunedì 11 luglio 2022) La guerra in Ucraina, le strategiedi Putin, il rischio di una crisi energetica senza precedenti con lo stop delle forniture di gas russo all'Europa. Lo scenario che ci si appresta ad affrontare, oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) La guerra in Ucraina, le strategiedi Putin, il rischio di una crisi energetica senza precedenti con lodelledi gas russo all'Europa. Lo scenario che ci si appresta ad affrontare,...

Pubblicità

petergomezblog : Gas, da oggi chiude il gasdotto Nord Stream. Gazprom riduce di un terzo le forniture all’Italia e del 70% all’Austr… - Greenpeace_ITA : TASSONOMIA, APPROVATI GAS FOSSILE E NUCLEARE Oggi l’Europa ha preso una decisione vergognosa. L’operazione di green… - DantiNicola : .@CarloCalenda bene gli studi, ma oggi al Parlamento Europeo abbiamo votato su #tassonomia per impedire di bloccare… - Roky99760738 : RT @dariodangelo91: '#Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà ad #Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di m³ al gior… - lvoir : RT @verso_il_fronte: Fino a ieri tutti che gridavano di tagliare il gas per non finanziare Putin. Oggi tutti a dire Putin stronzo che ci ta… -