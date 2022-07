Equitazione | Eventing Nations Cup 2022 | Robin Godel trionfa tra le mura amiche

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Lo svizzeroha vinto le quarta tappa di NationCupdi(specialità completo),ndo proprio tra le, in quel di Avenches. Il cavaliere elvetico ha portato in vittoria anche la sua squadra totalizzando un punteggio finale di 32.1, merito soprattutto di due grandi prove sia nel cross country che nel salto arginando uno dei grandi favoriti del lotto, il francese Maxime Livio, il quale si era piazzato al comando dopo i segmenti di dressage per poi accontentarsi della seconda piazza con 33.7. Decisamente più staccata poi la transalpina, Cyrielle Lefevre, brava a totalizzare 40.5, una lunghezza di vantaggio rispetto alla svizzera Mèlody Johner (41.5). Due piazzamenti in top 15 poi per gli azzurri Fosco ...