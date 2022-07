Traffico Roma del 09-07-2022 ore 08:30 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Di nuovo buongiorno e Ben ritrovati una città Ancora addormentata visto il poco Traffico sulle strade della capitale la polizia locale Ci segnala diversi incidenti che comunque non stanno creando turbative al Traffico Traffico comunque in aumento sulle principali strade che portano fuori città soprattutto quelle verso il litorale laziale in città invece sono 70000 persone per il concerto dei maneskin è in programma questa sera al Circo Massimo sul fronte della viabilità sono già chiuse al Traffico via dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole dalle 15 poi saranno chiuse anche via di San Gregorio viale Aventino Piazza Bocca della Verità via Petroselli e via del Teatro Marcello ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeDi nuovo buongiorno e Ben ritrovati una città Ancora addormentata visto il pocosulle strade della capitale la polizia locale Ci segnala diversi incidenti che comunque non stanno creando turbative alcomunque in aumento sulle principali strade che portano fuori città soprattutto quelle verso il litorale laziale in città invece sono 70000 persone per il concerto dei maneskin è in programma questa sera al Circo Massimo sul fronte della viabilità sono già chiuse alvia dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole dalle 15 poi saranno chiuse anche via di San Gregorio viale Aventino Piazza Bocca della Verità via Petroselli e via del Teatro Marcello ...

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Due immagini emblematiche di Roma: un autobus che brucia, un famiglia di cinghiali nel traffico di una via. Con quale… - LuceverdeRoma : ?? #Treni traffico sospeso tra Roma San Pietro e Vigna Clara ????? Attività di ripristino della linea per i danni p… - VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 07:47 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h -