Venezia | UFFICIALE | risolto il contratto di Nani

(Di venerdì 8 luglio 2022) . L’attaccante portoghese lascia i veneti IlFC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale delper i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luís, con decorrenza a partire dal 30 giugno 2022. Il giocatore portoghese è arrivato in laguna nel gennaio 2022, collezionando 10 presenze e un assist in Serie A. Tutto ilFC augura ale migliori fortune per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: #Venezia, risolto il contratto con #Nani. - CalcioOggi : UFFICIALE: Venezia, i baby Palsson e Perissinotto in prestito al Chiasso - TUTTO mercato WEB - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Il #Venezia cede in prestito i baby #Palsson e #Perissinotto al #Chiasso #Calciomercato #StayTuned - sportface2016 : #Venezia | Adesso è ufficiale: risolto il contratto con #Nani - zazoomblog : Venezia UFFICIALE: Nani rescinde - #Venezia #UFFICIALE: #rescinde -

