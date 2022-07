Sondaggi politici Noto | di centrodestra i due sindaci più popolari

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 8 luglio 2022) C’era una volta in cui ilera svantaggiato nella politica locale. Non era ben radicato, tendeva ad andare peggio nelle elezioni amministrative che in quelle nazionali. Con il tempo le cose sono cambiate. A mostrarlo non tanto il voto ma i, come quello di, sul gradimento per i. Al primo e al secondo posto della classifica dei primi cittadini più apprezzati vi sono due esponenti di. Sono Brugnaro, sindaco di Venezia, e Fioravanti, di Ascoli Piceno. Il primo raggiunge il 65% di gradimento, il 10,9% in più di quanto ottenne al ballottaggio nel 2020, il secondo il 64%. Il sindaco di centrosinistra più amato è il barese Decaro, con il 62%, che però è meno del 66,3% ottenuto nel 2019. A seguire vi sono primi ...