Lampedusa travolta dagli sbarchi: in 1.800 nell'hotspot (Di venerdì 8 luglio 2022) Centro di Lampedusa al collasso, il sindaco chiede aiuto al ministero degli Interni per gestire una situazione esplosiva. Intanto le ong si preparano a portare altri migranti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Centro dial collasso, il sindaco chiede aiuto al ministero degli Interni per gestire una situazione esplosiva. Intanto le ong si preparano a portare altri migranti

Pubblicità

AWornout : @matteosalvinimi Mi trovo in questo momento a Lampedusa. Non c'è traccia di migranti in giro, gli arrivi e lo smist… -