Il giocatore del Leeds che ha impressionato Marsch in questa pre-stagione potrebbe essere eliminato (Di venerdì 8 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il terzino sinistro del Leeds Leif Davis ha sorpreso il suo manager Jesse Marsch in allenamento durante la pre-stagione, ma si è interessato da Ipswich Town. Questo è secondo Phil Hay, che ha dichiarato nel suo podcast che il 22enne potrebbe essere venduto alla League One quest'estate, dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Bournemouth. Dopo aver lottato durante quella campagna, i Cherries hanno deciso di non attivare la clausola permanente di 1,5 milioni di sterline nel suo contratto e quindi il giovane è tornato al Leeds per la pre-stagione. Davis ha meno di 12 mesi dal contratto con il Leeds e se il club dello Yorkshire vuole una quota per il difensore, dovrebbe esserlo ...

