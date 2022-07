Giappone: Moles, 'ore di angoscia e dolore' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Sono profondamente scosso per la morte dell'ex premier Shinzo Abe, colpito da un attentatore durante un comizio. Una notizia sconvolgente. Rivolgo un pensiero commosso alla sua famiglia e al popolo Giapponese in queste ore di angoscia e dolore”. Lo afferma il sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Sono profondamente scosso per la morte dell'ex premier Shinzo Abe, colpito da un attentatore durante un comizio. Una notizia sconvolgente. Rivolgo un pensiero commosso alla sua famiglia e al popolose in queste ore di”. Lo afferma il sottosegretario all'Editoria Giuseppe

Giappone: Casellati, 'tragedia che suscita sdegno di ogni democrazia' Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Dolore e commozione per l'assurda morte di Shinzo Abe, l'ex premier del Giappone che ho avuto modo di conoscere e apprezzare. Una tragedia che colpisce un intero Paese e suscita lo sdegno di ogni democrazia."