Ex Milan, ufficiale il trasferimento di Halilovic al Rijeka (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alen Halilovic è un nuovo giocatore del Rijeka. Il centrocampista croato ha vestito per alcuni mesi la maglia del Milan nella stagione 2018-19 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alenè un nuovo giocatore del. Il centrocampista croato ha vestito per alcuni mesi la maglia delnella stagione 2018-19

Pubblicità

acmilan : Official Statement: Ignazio Abate is Milan Primavera's new head coach ?? - DiMarzio : .@acmilan: ufficiale l’arrivo di Divock #Origi #calciomercato #SerieA - AntoVitiello : UFFICIALE: #Milan e #Puma annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership. La novità, Puma diventerà il Nam… - PianetaMilan : Ex @acmilan, ufficiale il trasferimento di #Halilovic al #Rijeka #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan - FilisettiNicola : Calciomercato Barcellona:???? Ufficiale il colpo a centrocampo a #ParametroZero, arriva #FrankKessie, il 25 enne arri… -