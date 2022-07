Auto elettriche mai più senza energia: arriva l’asfalto magico a darci la carica (Di mercoledì 6 luglio 2022) In futuro le Auto elettriche potranno ricaricarsi semplicemente viaggiando in strada. E’ questo l’ambizioso progetto tutto italiano che è stato presentato nelle scorse ore da Francesco Bettoni, presidente dell’Autostrada A35 Brebemi. Auto elettrica, 6/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio la tecnologia a cui si fa riferimento è la Dynamic Wireless Power Transfer (Dwpt), in poche parole delle corsie riservate appunto alle Auto elettriche, che attraverso un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto, permetteranno di trasferire energia ai mezzi in transito. Si tratta di una tecnologia molto interessante scrive Repubblica in quanto adattabile ad ogni veicolo che sia fornito di uno speciale “ricevitore” che permette ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) In futuro lepotranno rirsi semplicemente viaggiando in strada. E’ questo l’ambizioso progetto tutto italiano che è stato presentato nelle scorse ore da Francesco Bettoni, presidente dell’strada A35 Brebemi.elettrica, 6/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio la tecnologia a cui si fa riferimento è la Dynamic Wireless Power Transfer (Dwpt), in poche parole delle corsie riservate appunto alle, che attraverso un innovativo sistema di spire posizionate sotto, permetteranno di trasferireai mezzi in transito. Si tratta di una tecnologia molto interessante scrive Repubblica in quanto adattabile ad ogni veicolo che sia fornito di uno speciale “ricevitore” che permette ...

Pubblicità

infoiteconomia : No, Byd non ha superato Tesla come primo produttore al mondo di auto elettriche - infoiteconomia : Tesla superata da un'azienda cinese per vendite di auto elettriche - EleonoraGalafa1 : RT @VinnieVegaPF: Thread. In un botta e risposta con Fiorella Mannoia, il genio nostrano della geologia ha affermato che le auto elettriche… - GRETA1SGARBO : RT @Amarizona17: Bella, a benzina, euro zero. ?? Si fottano le auto elettriche. ?? - MichaelDones91 : @xmdhxx Dipende. Dal 2035, a quanto pare, c’è lo stop alle auto Diesel/a benzina…C’è da dire, anche, che le elettri… -