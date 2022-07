Tragedia in spiaggia: ha un malore, si accascia e muore (Di martedì 5 luglio 2022) Una vera e propria Tragedia quella che è avvenuta ieri lungo il litorale di Fondi, in provincia di Latina. Qui un uomo si è sentito male mentre stava passeggiando sul bagnasciuga. Un malore improvviso e fatale per il 70enne che purtroppo non ce l’ha fatta. Leggi anche: Si tuffa in acqua per salvare i figli e la moglie, ma si sente male: morto papà ‘eroe’ Si sente male in spiaggia: morto 70enne L’uomo ieri pomeriggio intorno alle 17, stava passeggiando tranquillamente sul bagnasciuga — in zona Tumulito — quando a causa di un improvviso malore si è accasciato a terra. Immediatamente le persone presenti, bagnanti, gestori degli stabilimenti e bagnini sono accorsi per prestare all’uomo le prime cure. In spiaggia era presente anche un’infermiera che ha eseguito sul 70enne le prime manovre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Una vera e propriaquella che è avvenuta ieri lungo il litorale di Fondi, in provincia di Latina. Qui un uomo si è sentito male mentre stava passeggiando sul bagnasciuga. Unimprovviso e fatale per il 70enne che purtroppo non ce l’ha fatta. Leggi anche: Si tuffa in acqua per salvare i figli e la moglie, ma si sente male: morto papà ‘eroe’ Si sente male in: morto 70enne L’uomo ieri pomeriggio intorno alle 17, stava passeggiando tranquillamente sul bagnasciuga — in zona Tumulito — quando a causa di un improvvisosi èto a terra. Immediatamente le persone presenti, bagnanti, gestori degli stabilimenti e bagnini sono accorsi per prestare all’uomo le prime cure. Inera presente anche un’infermiera che ha eseguito sul 70enne le prime manovre ...

