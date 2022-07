Il Psg ha in pugno Scamacca, addio Neymar? (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla Francia giunge notizia che il Psg ha in pugno Scamacca e nelle prossime ore l’attaccante del Sassuolo dovrebbe trasferirsi alla corte del tecnico Galtier. La trattativa è in via di definizione, si attende ormai soltanto l’ufficialità. A quel punto, il destino di Neymar sarebbe segnato e dunque lontano da Parigi Il Psg ha in pugno Scamacca: che ne sarà di Neymar? Sta per profilarsi una sorta di rivoluzione nell’attacco dei campioni di Francia. Il Psg avrebbe deciso di sacrificare Neymar per puntare sull’attaccante italiano. Ci sarebbe già stato un incontro tra le parti per trovare una soluzione in tal senso. L’eventuale cessione del brasiliano non appare semplice visto il contratto in scadenza nel 2025 . La rescissione, infatti, costerebbe al club ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla Francia giunge notizia che il Psg ha ine nelle prossime ore l’attaccante del Sassuolo dovrebbe trasferirsi alla corte del tecnico Galtier. La trattativa è in via di definizione, si attende ormai soltanto l’ufficialità. A quel punto, il destino disarebbe segnato e dunque lontano da Parigi Il Psg ha in: che ne sarà di? Sta per profilarsi una sorta di rivoluzione nell’attacco dei campioni di Francia. Il Psg avrebbe deciso di sacrificareper puntare sull’attaccante italiano. Ci sarebbe già stato un incontro tra le parti per trovare una soluzione in tal senso. L’eventuale cessione del brasiliano non appare semplice visto il contratto in scadenza nel 2025 . La rescissione, infatti, costerebbe al club ...

