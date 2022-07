Se il green è anche sociale: il primo esperimento di riciclo fatto da persone fragili (Di lunedì 4 luglio 2022) Per salvare il pianeta ciascuno deve fare la propria parte, soggetti fragili compresi. È da questo presupposto che parte l’ultimo rapporto di Confcooperative Roma, associazione che rappresenta sul territorio laziale 412 aziende sociali che insieme fatturano circa 1,5 miliardi di euro e danno lavoro a quasi 27 mila persone. Il testo è stato presentato durante l’evento Welcome Day di lunedì 4 luglio e illustra iniziative e progetti delle cooperative locali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Scopri quali sono i target firmati dai Paesi dell’ONU. I numeri Delle 412 cooperative iscritte alla Confcooperative di Roma la maggior parte degli aderenti e degli occupati si concentra nei settori sociale e lavoro, che insieme contano più della metà delle ditte, degli impiegati e del valore ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Per salvare il pianeta ciascuno deve fare la propria parte, soggetticompresi. È da questo presupposto che parte l’ultimo rapporto di Confcooperative Roma, associazione che rappresenta sul territorio laziale 412 aziende sociali che insieme fatturano circa 1,5 miliardi di euro e danno lavoro a quasi 27 mila. Il testo è stato presentato durante l’evento Welcome Day di lunedì 4 luglio e illustra iniziative e progetti delle cooperative locali finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Scopri quali sono i target firmati dai Paesi dell’ONU. I numeri Delle 412 cooperative iscritte alla Confcooperative di Roma la maggior parte degli aderenti e degli occupati si concentra nei settorie lavoro, che insieme contano più della metà delle ditte, degli impiegati e del valore ...

