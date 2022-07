È Tudor il nuovo allenatore del Marsiglia

(Di lunedì 4 luglio 2022) È Igorildell’Olympique. Succede a Jorge Sampaoli che si è dimesso pochi giorni fa. Lo comunica il club con un comunicato ufficiale. Il proprietario del club Frank McCourt. dichiara: «Penso che con Igorabbiamo trovato ciò di cui avevano bisogno. È un combattente, come ha dimostrato nel corso della sua carriera, dae da calciatore».aveva lasciato il Verona libero al termine della stagione conclusa al nono posto. Ha firmato un biennale. Ha allenato Hajduk Spalato, Paok Salonicco, Karabükspor, Galatasaray e Udinese. È stato vice di Pirlo alla Juventus. L'articolo ilNapolista.

